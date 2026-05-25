Москва25 маяВести.Высокопоставленные иранские посланники обсуждают потенциальное мирное соглашение с премьер-министром Катара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от официальных лиц, ознакомленных с ходом этого визита.
Главный переговорщик Ирана и министр иностранных дел страны находились в Дохе для переговоров с премьер-министром Катара о потенциальном соглашении с США о прекращении трехмесячной войныговорится в сообщении
Переговоры были сосредоточены в основном на Ормузском проливе и запасах высокообогащенного урана в Иране, а глава Центробанка Ирана присутствовал на встрече для обсуждения потенциального разблокирования замороженных иранских средств.
Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят "хорошо", но предупредил о новых атаках в случае их провала.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что по многим вопросам были достигнуты договоренности, но это не означает, что стороны близки к соглашению.