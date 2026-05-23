Москва23 маяВести.Иран обсуждает с посредниками из Катара и Пакистана соглашение, в котором содержатся общие положения по урегулированию конфликта с США, сообщает телеканал Sky News Arabia.
В Тегеране идут переговоры о декларации, включающей в себя общие положения. В декларацию войдут меры по прекращению войны и урегулированию проблем, ставших причиной войны, а также решению вопроса по Ормузскому проливу и достижению соглашения по ядерной проблемеотмечает телеканал
По данным Sky News Arabia, если стороны одобрят декларацию, то через неделю переговорщики приступят к основной части обсуждения, которое может завершиться в течение месяца.
Иранское агентство Tasnim сообщило, что США и Иран договорились по некоторым спорным вопросам, но стороны не намерены подписывать соглашение без урегулирования всех разногласий.
Делегация Катара прибыла 22 мая в Иран для поддержки переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. Катарцы уже провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.