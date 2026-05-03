Tasnim: Иран намерен достичь урегулирования с США за 30 дней Tasnim: Иран за 30 дней хочет достичь окончательного урегулирования с США

Москва3 мая Вести.Иран рассчитывает не на продление режима прекращения огня, а на полное завершение конфликта с США. Тегеран намерен в течение 30 дней достичь окончательных договоренностей с Вашингтоном, сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, иранская сторона через пакистанских посредников передала США ответ из 14 пунктов на полученное ранее предложение Вашингтона. Утверждается, что США в документе из 9 пунктов предложили двухмесячное прекращение огня.

Иран подчеркнул, что все вопросы должны быть решены в течение 30 дней, а вместо продления прекращения огня следует сосредоточиться на "прекращении войны" пишет агентство

Накануне заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран готов и к дипломатии, и к продолжению боевых действий.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона не смогла предложить Вашингтону "нужную сделку". Он подчеркнул, что Штаты в отношении Исламской Республики намерены "довести дело до конца". При этом Белый дом оповестил американский Конгресс о том, что считает законченной войну с Ираном.