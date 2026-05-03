Мирный план Ирана из 14 пунктов содержит требование о репарациях Tasnim: мирный план Ирана состоит из 14 пунктов

Москва3 мая Вести.Иран передал Соединенным Штатам документ, содержащий "четкую дорожную карту" для достижения соглашения об окончательном прекращении боевых действий. Предложение Исламской Республики по прекращению конфликта включает в себя 14 пунктов, сообщает агентство Tasnim.

Среди требований Ирана - выплата стране репараций. Отмечается, что Иран ожидает официального ответа на свое предложение.

Гарантии ненападения, вывод американских военных сил с территорий вокруг Ирана, прекращение морской блокады, разблокировка замороженных активов Ирана, выплата репараций, снятие санкций и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан перечислило агентство некоторые из требований Тегерана

Кроме того, программа предполагает и создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе.

Как отмечает Tasnim, "США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны".

Агентство Fars также подчеркивает, что «дорожная карта» Ирана нацелена на окончательное прекращение военных действий, что может указывать на стремление Исламской Республики к комплексному урегулированию, которое выходит за рамки временных договоренностей или обменов пленными.

Как сообщал журналист Axios Барак Равид, Иран направил США свои предложения через посредника, которым выступил Пакистан.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Тегеран не смог предложить Вашингтону "нужную сделку".

Израиль и США 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по израильской территории и американским военным базам, которые расположены в странах Ближнего Востока.