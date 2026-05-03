Axios: Иран обсудит ядерную сделку с США только после полного урегулирования

Иран готов обсуждать ядерную сделку с США лишь после мирного соглашения Axios: Иран обсудит ядерную сделку с США только после полного урегулирования

Москва3 мая Вести.Тегеран будет обсуждать ядерную сделку с Вашингтоном только после того, как Иран и США достигнут финальных договоренностей по мирному урегулированию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Иранская сторона, как отмечается, передала Штатам предложение, согласно которому Тегеран рассчитывает не на продление режима прекращения огня, а на полное завершение конфликта с США. При этом к окончательным договоренностям Иран намерен прийти в течение 30 дней.

По словам источников, иранское предложение подразумевает, что только после достижения этого соглашения начнется еще один месяц переговоров, целью которых станет выработка решения по ядерной программе говорится в материале

Накануне агентство Tasnim сообщило, что иранский мирный план состоит из 14 пунктов. Среди требований Исламской Республики - выплата ей репараций, предоставление гарантий ненападения, прекращение морской блокады и прекращение конфликта на всех фронтах, включая Ливан.

Между тем президент США Дональд Трамп пообещал вскоре рассмотреть план Ирана по урегулированию конфликта. При этом он выразил сомнения в "приемлемости" предложения Исламской Республики.

Американский лидер также заявил, что Штаты могут возобновить удары по Ирану, если Тегеран будет "плохо себя вести".