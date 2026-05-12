Иран перечислил 5 условий для возобновления переговоров с США Fars: Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров

Москва12 мая Вести.Тегеран выразил готовность вернуться к переговорам с американской стороной по вопросу об урегулировании конфликта, однако выдвинул ряд условий, которые должны быть выполнены Вашингтоном, передает Fars.

По информации источника агентства, среди ключевых требований Исламской Республики — прекращение боевых действий на всех фронтах, в частности в Ливане, отмена антииранских санкций, разблокировка иранских активов, компенсация за ущерб, причиненный конфликтом, признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.

Источник подчеркнул, что только при выполнении всех перечисленных условий Вашингтон сможет получить доверие Тегерана, и диалог возобновится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы заключить соглашение с Ираном, но только в случае, если его "можно будет считать хорошим".

Глава Белого дома отметил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого американский лидер заявил, что доверяет Тегерану в части соблюдения условий возможной договоренности о долгосрочном прекращении огня, если она будет достигнута.