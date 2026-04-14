Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США, но "в рамках правовых норм"

Москва14 апр Вести.Иран готов вести переговоры с США, но исключительно "в рамках правовых норм". Такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Исламская Республика Иран считает дипломатию наиболее предпочтительным путем разрешения споров и, сохраняя национальное достоинство и авторитет, заявляет о своей готовности к переговорам в рамках правовых норм приводится заявление Пезешкиана в его Telegram-канале

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля.