Москва14 апрВести.Иран готов вести переговоры с США, но исключительно "в рамках правовых норм". Такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Исламская Республика Иран считает дипломатию наиболее предпочтительным путем разрешения споров и, сохраняя национальное достоинство и авторитет, заявляет о своей готовности к переговорам в рамках правовых нормприводится заявление Пезешкиана в его Telegram-канале
Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля.