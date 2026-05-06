Президент Ирана назвал условие для эффективных переговоров Тегерана и Вашингтона

Пезешкиан: эффективность переговоров с Вашингтоном зависит от окончания войны Президент Ирана назвал условие для эффективных переговоров Тегерана и Вашингтона

Москва6 мая Вести.Эффективность переговоров между Тегераном и Вашингтоном будет зависеть от окончания конфликта между странами. Об этом президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сообщил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Слова президента Ирана приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

Эффективность переговоров зависит от окончания войны и предоставления необходимых гарантий предотвращения повторения враждебных действий в будущем сообщил Пезешкиан

По его словам, Тегеран готов следовать дипломатическому треку, если Соединенные Штаты будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном в последние 24 часа шли "очень хорошо". Он добавил, что заключение сделки между Штатами и Ираном "весьма вероятно".

Американский лидер также отметил, что Иран принял предложение об отказе от разработки ядерного оружия.