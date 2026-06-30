Пезешкиан: Иран выполнит соглашение с США при соблюдении ими своих обязательств

Президент Ирана назвал условие для выполнения Тегераном соглашения с США Пезешкиан: Иран выполнит соглашение с США при соблюдении ими своих обязательств

Москва30 июн Вести.Иран готов придерживаться своих обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании с США и связанных с ним документов, если Вашингтон сделает то же самое, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает телеканал Press TV.

Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам заключается в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно отметил Пезешкиан

В ночь на 18 июня представители Тегерана и Вашингтона подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года.

Документ также устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Среди других ключевых положений меморандума упомянуты обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, намерение сторон решить вопрос с ядерной программой Ирана, а также возможность проведения переговоров в течение 60 дней для достижения соглашения, которое должно привести к снятию антииранских санкций.