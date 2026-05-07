Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива Пезешкиан: переговоры об открытии Ормуза невозможны без снятия морской блокады

Москва7 мая Вести.Снятие морской блокады, введенной США, является обязательным условием для начала переговоров с Ираном по вопросу свободного судоходства в Ормузском проливе. Об этом президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сообщил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что Вашингтон нарушает международное право, захватывая иранские суда.

Любые переговоры в отношении полного открытия Ормузского пролива требуют снятия морской блокады, введенной США передает слова президента Ирана его пресс-служба в Telegram-канале

Пезешкиан также подчеркнул, что эффективность переговоров Ирана с США будет зависеть от окончания конфликта между странами.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят операцию "Эпическая ярость" против Исламской Республики, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.