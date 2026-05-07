Москва7 маяВести.Снятие морской блокады, введенной США, является обязательным условием для начала переговоров с Ираном по вопросу свободного судоходства в Ормузском проливе. Об этом президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сообщил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Он отметил, что Вашингтон нарушает международное право, захватывая иранские суда.
Любые переговоры в отношении полного открытия Ормузского пролива требуют снятия морской блокады, введенной СШАпередает слова президента Ирана его пресс-служба в Telegram-канале
Пезешкиан также подчеркнул, что эффективность переговоров Ирана с США будет зависеть от окончания конфликта между странами.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят операцию "Эпическая ярость" против Исламской Республики, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.