Москва9 авгВести.Иран не разблокирует Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят ряд условий, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр в интервью телеканалу Press TV.
Ормузский пролив не откроется, пока США не изменят свой курс и не прекратят угрожать Исламской Республикеприводит телеканал Press TV слова Зольгадра
Кроме того, в качестве условий открытия пролива Тегеран назвал окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.
Стороны конфликта обменялись угрозами и опровержениями относительно ситуации с Ормузским проливом. Так, президент США Дональд Трамп отменил 2 августа намеченные удары по Ирану, пообещав открытие пролива в обмен на сделку. Однако Тегеран в тот же день опроверг наличие каких-либо договоренностей с Вашингтоном.
Трамп пригрозил 5 августа "очень сильным ударом", если пролив не откроется в ближайшее время, а уже 7 августа Трамп заявил, что ситуация "продвигается хорошо".
По сведениям телеканала Al-Hadath, Иран и Оман пришли к соглашению о полном открытии судоходства в Ормузском проливе. Договоренность действует в течение 60 дней.
Агентство Reuters писало, что соглашение дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив, и это одна из наиболее значительных уступок в пользу Ирана.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил 8 августа с утверждением о том, что Вашингтон добился определенного успеха в переговорах с Тегераном.