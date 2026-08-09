Иран назвал условия, при которых откроет Ормузский пролив Иран обозначил США условия для открытия Ормузского пролива

Москва9 авг Вести.Иран не разблокирует Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят ряд условий, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр в интервью телеканалу Press TV.

Ормузский пролив не откроется, пока США не изменят свой курс и не прекратят угрожать Исламской Республике приводит телеканал Press TV слова Зольгадра

Кроме того, в качестве условий открытия пролива Тегеран назвал окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.

Стороны конфликта обменялись угрозами и опровержениями относительно ситуации с Ормузским проливом. Так, президент США Дональд Трамп отменил 2 августа намеченные удары по Ирану, пообещав открытие пролива в обмен на сделку. Однако Тегеран в тот же день опроверг наличие каких-либо договоренностей с Вашингтоном.

Трамп пригрозил 5 августа "очень сильным ударом", если пролив не откроется в ближайшее время, а уже 7 августа Трамп заявил, что ситуация "продвигается хорошо".

По сведениям телеканала Al-Hadath, Иран и Оман пришли к соглашению о полном открытии судоходства в Ормузском проливе. Договоренность действует в течение 60 дней.

Агентство Reuters писало, что соглашение дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив, и это одна из наиболее значительных уступок в пользу Ирана.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил 8 августа с утверждением о том, что Вашингтон добился определенного успеха в переговорах с Тегераном.