Иран и Оман договорились открыть судоходство в Ормузском проливе

Иран и Оман пришли к соглашению в вопросе Ормузского пролива Иран и Оман договорились открыть судоходство в Ормузском проливе

Москва6 авг Вести.Иран и Оман пришли к договоренности о полном открытии судоходства в Ормузском проливе, Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Тегеран и Маскат достигли консенсуса в общих чертах касательно открытия Ормузского пролива

Данную договоренность теперь должен одобрить Верховный совет Ирана по нацбезопасности. По данным источника телеканала, соглашение будет действовать 60 дней.

Взимать транзитные сборы с проходящих через пролив судов не планируется. Согласно плану, входящие в пролив суда будут проходить через коридор, находящийся ближе к Ирану, а выходящие - маршрут со стороны Омана.

Ранее агентство Reuters писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства в Ормузском проливе фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив.