Москва6 авгВести.Иран и Оман пришли к договоренности о полном открытии судоходства в Ормузском проливе, Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
Тегеран и Маскат достигли консенсуса в общих чертах касательно открытия Ормузского пролива
Данную договоренность теперь должен одобрить Верховный совет Ирана по нацбезопасности. По данным источника телеканала, соглашение будет действовать 60 дней.
Взимать транзитные сборы с проходящих через пролив судов не планируется. Согласно плану, входящие в пролив суда будут проходить через коридор, находящийся ближе к Ирану, а выходящие - маршрут со стороны Омана.
Ранее агентство Reuters писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства в Ормузском проливе фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив.