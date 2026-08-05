США могут объявить 5 августа о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу

США намерены объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу США могут объявить 5 августа о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу

Москва5 авг Вести.США рассчитывают 5 августа объявить о достижении временных договоренностей с Ираном и Оманом о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США.

Соглашение рассчитано на 60 дней с возможностью продления, отмечает портал.

Предлагаемый порядок навигации предусматривает, что торговые суда, следующие в Персидский залив, начнут проходить через территориальные воды Ирана, а в обратном направлении - через территориальные воды Омана, но по согласованию с Тегераном.

При этом взимание платы за транзит судов не предусмотрено, уточняет Axios.

Иранское руководство уже завершило согласование всех условий соглашения. Однако при неблагоприятном исходе переговоров и отсутствии соглашения США рассматривают вариант нанесения масштабных ударов по Ирану, заключает портал.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов предположил в беседе с ИС "Вести", какие условия по открытию Ормузского пролива приемлемы для США и Ирана.