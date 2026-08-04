NYT: сделка Ирана и Омана может закрепить контроль Тегерана над Ормузом

Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе NYT: сделка Ирана и Омана может закрепить контроль Тегерана над Ормузом

Москва4 авг Вести.Соглашение Ирана и Омана о равномерном распределении контроля над Ормузским проливом может закрепить контроль Тегерана над этим важнейшим международным водным путем, пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, суда, следующие в Персидский залив, будут проходить вблизи побережья Ирана по зоне, контролируемой Тегераном. При этом суда, выходящие из залива, будут следовать по части вблизи Омана.

Иранские чиновники заявили, что Тегеран не будет взимать плату за вход, но сделка предусматривает "сервисный сбор", который будет покрывать экологические издержки судоходства, обеспечение безопасности судов и оплату труда персонала. Доходы планируется делить между Ираном и Оманом поровну.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман почти договорились о порядке прохода судов через Ормузский пролив.