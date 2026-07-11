Axios: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе

В Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузском проливе Axios: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе

Москва11 июл Вести.Участники переговоров в Омане обсуждают возможность создания коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.

По его словам, переговоры проходят в Маскате. В них участвуют представители Ирана, Омана и Катара.

Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии "срединного коридора" в Ормузском проливе (в международных водах) для полноценного и беспрепятственного движения говорится в публикации на странице журналиста в соцсети X

Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.

8 июля командование ВС США начало наносить удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании. США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.