Иран и Оман выступят с заявлением о судоходстве в Ормузском проливе Аракчи: Иран и Оман скоро обнародуют совместное заявление об Ормузском проливе

Москва13 июн Вести.Тегеран и Маскат собираются в скором времени опубликовать совместное заявление по вопросу контроля прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

С таким утверждением он выступил в эфире гостелевидения Исламской Республики.

Иран и Оман скоро опубликуют заявление об управлении в Ормузском проливе сказал министр

Он подчеркнул, что Ормузский пролив годами был открыт бесплатно для прохода судов, но решение Тегерана привело к тому, что ситуация вокруг водного пути больше никогда не будет прежней.

Утром 12 июня агентство Mehr обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Среди ключевых условий – снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в 30-дневный срок с соблюдением иранских регулятивных норм.

По словам Аракчи, отныне проход судов через Ормузский пролив будет платным. Он отметил, что взимание пошлины за сам проход по международному праву невозможно, однако плата за оказываемые судам услуги будет браться и закреплена в ходе переговоров. Как указал иранский министр, Ормузский пролив находится под юрисдикцией Ирана и Омана, которые обеспечивали безопасность преодоления морской артерии.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики объявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение ближайших нескольких дней.