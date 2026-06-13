"Меч всегда занесен": Аракчи о применении Ираном военных средств в Ормузе Аракчи: Иран при необходимости применит военные средства в Ормузском проливе

Москва13 июн Вести.Иран готов, в случае необходимости, использовать военные средства для контроля над Ормузским проливом. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения страны.

По словам главы ведомства, это связано с формированием нового правового режима в данном регионе.

Мы не можем постоянно применять военные средства для контроля над Ормузским проливом, но в критической ситуации такие силы будут задействованы. Меч всегда будет занесен над Ормузским проливом подчеркнул Аракчи

Кроме этого, он раскрыл некоторые положения проекта потенциального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в документе не будет упоминаний о снятии морской блокады и об открытии Ормузского пролива, поскольку эти вопросу будут урегулированы позднее.

Вместе с тем, министр иностранных дел Исламской Республики отметил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным.

Аракчи добавил, что начаты консультации с другими государствами, для которых Ормузский пролив имеет стратегическое значение. Так, Иран ведет соответствующие переговоры с Оманом.