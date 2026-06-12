Глава МИД Ирана заявил, что проход через Ормуз будет платным Аракчи: проход через Ормузский пролив будет платным

Москва12 июн Вести.Проход судов через Ормузский пролив теперь будет платным. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Согласно международному праву, взимание платы за проход через Ормузский пролив невозможно, но плата за услуги будет взиматься, и это будет оговорено в ходе переговоров сказал министр

Он напомнил, что Ормузский пролив находится под юрисдикцией Ирана и Омана. В течение многих лет этот водный путь был открыт для всех судов, а указанные страны обеспечивали их безопасность и оказывали различные услуги на безвозмездной основе.

В будущем управление Ормузским проливом не будет таким, как раньше, и никто не сможет подорвать его суверенитет подчеркнул Аракчи

Глава МИД Исламской Республики добавил, что в ближайшее время Иран и Оман выступят с совместным заявлением по поводу пролива.