В Московской области объявлена беспилотная опасность Режим беспилотной опасности введен на территории Подмосковья

Москва28 июл Вести.На территории Московской области объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области говорится в сообщении РСЧС на платформе МАХ

Жителей Подмосковья призывают оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или за рулем рекомендуется укрыться в подземном переходе.