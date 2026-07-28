Москва28 июлВести.На территории Московской области объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской областиговорится в сообщении РСЧС на платформе МАХ
Жителей Подмосковья призывают оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или за рулем рекомендуется укрыться в подземном переходе.