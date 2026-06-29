Москва29 июнВести.На территории Подмосковья была выявлена ракетная опасность.
В связи с текущей обстановкой жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, передает РСЧС Московской области в своем канале в MAX.
Ведомство информирует, что необходимо оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. При наличии возможности — проследовать в ближайшее укрытие.
Находясь на улице или в автомобиле, незамедлительно зайти в любое капитальное здание, подземный переход или паркинг. При этом следует учитывать возможность перебоев в работе мобильного интернета, напомнили в РСЧС региона.
Кроме того, запрещена съемка беспилотных воздушных судов (БВС) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).
В случае обнаружения БВС или соответствующих обломков надо немедленно сообщить об этом по телефону "112".