В Московской области объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Московской области

Москва29 июн Вести.На территории Подмосковья была выявлена ракетная опасность.

В связи с текущей обстановкой жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, передает РСЧС Московской области в своем канале в MAX.

Ведомство информирует, что необходимо оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. При наличии возможности — проследовать в ближайшее укрытие.

Находясь на улице или в автомобиле, незамедлительно зайти в любое капитальное здание, подземный переход или паркинг. При этом следует учитывать возможность перебоев в работе мобильного интернета, напомнили в РСЧС региона.

Кроме того, запрещена съемка беспилотных воздушных судов (БВС) и работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

В случае обнаружения БВС или соответствующих обломков надо немедленно сообщить об этом по телефону "112".