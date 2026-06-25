В Подмосковье объявлена ракетная опасность, возможны перебои с интернетом Ракетная опасность объявлена в Московской области

Москва25 июн Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом жителей проинформировала региональная РСЧС в смс-рассылке.

Граждан предупредили, что в работе мобильного интернета возможны перебои.

Людям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кого тревога застала на улице или в автотранспорте, посоветовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

В РСЧС также напомнили, что съемка беспилотников и работы ПВО запрещена, а при обнаружении БПЛА или его частей следует звонить по телефону 112.