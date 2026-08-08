Москва8 авгВести.В Подмосковье объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителей Московского региона призвали оставаться бдительными и сохранять спокойствие.
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытиеотметила пресс-служба РСЧС в мессенджере МАХ
Также в ведомстве напомнили о том, что фото- и видеосъемка работы противовоздушной обороны запрещена.