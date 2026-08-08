РСЧС: в Подмосковье объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена на территории Московской области

Москва8 авг Вести.В Подмосковье объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Жителей Московского региона призвали оставаться бдительными и сохранять спокойствие.

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие отметила пресс-служба РСЧС в мессенджере МАХ

Также в ведомстве напомнили о том, что фото- и видеосъемка работы противовоздушной обороны запрещена.