В Подмосковье объявлена тревога из-за опасности ракетного удара Ракетная опасность объявлена в Подмосковье

Москва7 июл Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара со стороны вооруженных формирований Украины объявлена на территории Московской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! предупреждает ведомство в официальном канале на платформе в MAX

Ранее ночью 7 июля в Подмосковье был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.