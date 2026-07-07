Москва7 июл Вести.На территории Московской области введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета предупреждает ведомство в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 7 июля ракетному удару со стороны украинских войск подверглись Белгород и Белгородский округ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения.