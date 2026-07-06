Москва6 июл Вести.В ночь на понедельник, 6 июля, в Московской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщается в официальном MAX-канале РСЧС региона.

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета отмечается в сообщении

Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. В службе напомнили о запрете на съемку работы ПВО.