Москва8 июлВести.На территории Московской области вновь объявлен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 8 июля на территории Московской области вводился режим ракетной опасности с 1.05 до 1.21 мск. В то же время в регионе продолжает действовать тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.