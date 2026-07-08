В Подмосковье второй раз за ночь объявлена угроза ракетного удара Ракетная опасность повторно объявлена на территории Подмосковья

Москва8 июл Вести.На территории Московской области вновь объявлен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 8 июля на территории Московской области вводился режим ракетной опасности с 1.05 до 1.21 мск. В то же время в регионе продолжает действовать тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.