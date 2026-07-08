В Подмосковье отменили тревогу из-за ракетной опасности Режим ракетной опасности отменен в Подмосковье

Москва8 июл Вести.На территории Подмосковья отменен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Из данных региональной службы РСЧС следует, что тревога действовала 16 минут – с 1.05 до 1.21 мск. В то же время в Московской области продолжает сохраняться режим беспилотной опасности.