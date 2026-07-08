Москва8 июл Вести.Тревога в связи с опасностью ракетного удара объявлена на территории Московской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Почти одновременно ракетная опасность была объявлена также в Тульской области. Об угрозе предупредил глава региона Дмитрий Миляев в своем канале в MAX, рекомендовав в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.