Москва23 июн Вести.Жителей Московской области оповестили об отбое ракетной опасности.

Сообщение об этом распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области сказано в сообщении

Предупреждение действовало чуть более часа. Населению рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо было укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Также граждан предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета.