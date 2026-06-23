Москва23 июнВести.Жителей Московской области оповестили об отбое ракетной опасности.
Сообщение об этом распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.
Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской областисказано в сообщении
Предупреждение действовало чуть более часа. Населению рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо было укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
Также граждан предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета.