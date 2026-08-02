В Московской области объявлен отбой беспилотной опасности Беспилотную опасность отменили в Подмосковье

Москва2 авг Вести.На территории Московской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX. Информация опубликована в 07.03.

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области говорится в сообщении

Воздушная тревога объявлялась на территории Подмосковья накануне, 1 августа. Канал РСЧС опубликовал информацию в 20.21.

Граждан попросили оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также жителей предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.