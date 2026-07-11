В Подмосковье отменили тревогу из-за беспилотной опасности Тревогу из-за беспилотной опасности отменили в Подмосковье

Москва11 июл Вести.На территории Московской области отменен режим тревоги из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 11 июля в Подмосковье дважды объявлялась ракетная опасность. Первый раз тревога действовала 1 час 37 минут — с 1.01 до 2.38 мск, второй — длилась немногим более 1 часа — с 2.46 до 3.49 мск.