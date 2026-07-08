В Подмосковье второй раз за ночь отменили ракетную опасность

Повторный отбой ракетной опасности объявлен в Московской области В Подмосковье второй раз за ночь отменили ракетную опасность

Москва8 июл Вести.На территории Московской области объявлен отбой ракетной опасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью в мессенджере МАХ. Это уже второй раз за сегодня, когда за ночь отменен режим угрозы атаки беспилотников.

8 июля ракетная опасность была объявлена дважды в Московском регионе. Первое заявление ведомства появилось в МАХ в 1.05, примерно через час вышло повторное предупреждение.

"Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщению МЧС по Московской области, сейчас угроза атаки дронов миновала.