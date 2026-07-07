Москва7 июл Вести.На территории Московской области отменен режим опасности ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области говорится в канале ведомства на платформе MAX

Суда по данным РСЧС, в настоящее время на территории Подмосковья сохраняется режим беспилотной опасности. В целях безопасности Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении девяти вражеских беспилотников, летевших к столице.