Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в обычном режиме

Росавиация отменила ограничения на полеты в трех аэропортах Московского региона Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в обычном режиме

Москва25 июн Вести.В аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский возобновилось обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с необходимостью усиления мер безопасности в условиях опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX

Ранее 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к столице.