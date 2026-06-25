Москва25 июнВести.В аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский возобновилось обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с необходимостью усиления мер безопасности в условиях опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX
Ранее 25 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к столице.