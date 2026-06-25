Москва25 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен украинскими вооруженными формированиями на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 25 июня Собянин сообщал об уничтожении одного беспилотника. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице две вражеские воздушные цели.