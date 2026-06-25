Собянин сообщил о ликвидации второго беспилотника ВСУ на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО сбили второй украинский БПЛА Собянин сообщил о ликвидации второго беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Москва25 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен украинскими вооруженными формированиями на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 25 июня Собянин сообщал об уничтожении одного беспилотника. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице две вражеские воздушные цели.