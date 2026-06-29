Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву

На подлете к Москве сбиты еще два украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Москва29 июн Вести.На подлете к Москве силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее 29 июня Собянин сообщал о ликвидации десяти украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом общее количество сбитых на подступах к столице вражеских беспилотников возросло до 12.