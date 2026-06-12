Москва12 июнВести.На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 2 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 12 июня Собянин сообщал о ликвидации 25 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, количество сбитых вражеских дронов, направленных ВСУ для удара по российской столице, увеличилось до 27.