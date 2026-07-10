Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве

На подлете к Москве сбиты два украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Москва10 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее 10 июля Собянин сообщал о ликвидации 19 украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы. Таким образом с начала суток силами ПВО на подступах к столице обезврежен 21 вражеский беспилотник.