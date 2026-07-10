Москва10 июлВести.Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Об этом мэр столицы проинформировал в своем мессенджере MAX сегодня, 10 июля, в 12.35.
Пять БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороныговорится в публикации
Таким образом, с начала суток число дронов противника, прорывавшихся к Москве и уничтоженных российскими силами ПВО, на данный момент увеличилось до 19.
На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб, предупредил Собянин.