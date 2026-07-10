До 19 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Сбиты еще пять летевших на Москву БПЛА До 19 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Москва10 июл Вести.Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. Об этом мэр столицы проинформировал в своем мессенджере MAX сегодня, 10 июля, в 12.35.

Пять БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны говорится в публикации

Таким образом, с начала суток число дронов противника, прорывавшихся к Москве и уничтоженных российскими силами ПВО, на данный момент увеличилось до 19.

На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб, предупредил Собянин.