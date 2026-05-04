Собянин: силами ПВО уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Число сбитых БПЛА, направлявшихся на Москву, достигло пяти Собянин: силами ПВО уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Москва4 мая Вести.На подлете к Москве были обнаружены и уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем канале в MAX.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву написал столичный градоначальник

Он отметил, что на месте падения фрагментов вражеской ударной техники работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, за 4 мая количество сбитых беспилотников, направлявшихся на столицу РФ, достигло пяти штук.