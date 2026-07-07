С начала суток на подлете к Москве уничтожено 45 БПЛА

До 45 возросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве с начала суток С начала суток на подлете к Москве уничтожено 45 БПЛА

Москва7 июл Вести.Уничтожены еще два беспилотника противника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация об этом опубликована в его мессенджере MAX.

Таким образом, с начала суток 7 июля по состоянию на 13.22 число сбитых на подлете к столице дронов достигло 45.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны написал Собянин

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, проинформировал мэр Москвы.

Ранее сегодня сообщалось, что ночная попытка атаки беспилотников ВСУ на российскую столицу стала крупнейшей за последние два года.