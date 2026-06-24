С начала суток на подлете к Москве сбили восемь БПЛА

Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до восьми С начала суток на подлете к Москве сбили восемь БПЛА

Москва24 июн Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны говорится в заявлении столичного градоначальника

По данным, опубликованным мэром Москвы, с начала суток 24 июня на подлете к столице перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов.