Москва24 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороныговорится в заявлении столичного градоначальника
По данным, опубликованным мэром Москвы, с начала суток 24 июня на подлете к столице перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов.