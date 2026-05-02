Москва2 маяВести.ПВО сбила еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к столице, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Уничтожен еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковзаявил столичный градоначальник
С начала текущих суток расчеты средств противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА, летевших к Москве. С учетом последнего уничтоженного дрона общее количество беспилотников, перехваченных 2 мая, увеличилось до девяти единиц.