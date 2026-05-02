На подлете к Москве сбит девятый дрон

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 9 На подлете к Москве сбит девятый дрон

Москва2 мая Вести.ПВО сбила еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к столице, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Уничтожен еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков заявил столичный градоначальник

С начала текущих суток расчеты средств противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА, летевших к Москве. С учетом последнего уничтоженного дрона общее количество беспилотников, перехваченных 2 мая, увеличилось до девяти единиц.