ТАСС: попытка атаки дронов на Москву оказалась крупнейшей за два года

ТАСС: ночная атака беспилотников на Москву стала рекордной за два года ТАСС: попытка атаки дронов на Москву оказалась крупнейшей за два года

Москва7 июл Вести.Ночная попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года говорится в публикации

По информации Собянина, с вечера 6 июля до 6 часов утра 7 июля в сторону Московского региона направлялись более 430 беспилотников. Большую часть нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах, еще 36 дронов уничтожены непосредственно при подлете к городу.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 марта 2025 года, когда на подлете к Москве сбили 74 БПЛА, а на разных рубежах - несколько сотен.

Самым результативным днем по количеству сбитых дронов у границ столицы стало 18 июня - тогда уничтожили более 190 беспилотников. Для сравнения: 4 июля в сторону региона летело свыше 200 БПЛА. 22 июня было сбито 84 вражеских дрона, 17 мая - 81, 7 мая - 61. Также в ночь на 17 июня сбили 60 беспилотников, 16 мая - 38, 14 марта - 65, 15 марта - 54, а 16 марта за девять часов – 42 беспилотных летательных аппарата.