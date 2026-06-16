ТАСС: атака БПЛА на Москву во вторник стала одной из самых крупных в 2026 году

Атака дронов на Москву 16 июня стала одной из крупнейших в 2026 году ТАСС: атака БПЛА на Москву во вторник стала одной из самых крупных в 2026 году

Москва16 июн Вести.Попытка атаки беспилотников на Москву 16 июня стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

По информации градоначальника, с начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 60 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Более крупная атака в этом году была зафиксирована 17 мая, когда в первой половине суток был сбит 81 беспилотник ВСУ. Днем ранее, 16 мая, силы ПВО уничтожили 38 дронов, а 7 мая — 61 беспилотник.

Согласно данным мэра Москвы, 14 марта за сутки было сбито 65 БПЛА, 15 марта — 54, а 16 марта за девять часов — еще 42 аппарата.

В 2025 году самой массированной атакой на Москву называлась атака 11 марта, когда, по словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на различных рубежах — сотни дронов.