Москва18 июлВести.Атака украинских беспилотников на Москву, в ночь на 18 июня, стала одной из самых крупных за два года. Больше дронов прилетело только 6 июля. Так считают в ТАСС, опираясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина.
Вот что известно про разные атаки:
С 20:30 мск 17 июля в ночь на 18 июля 2026 года. По подсчетам ТАСС (на основе данных Собянина), в направлении столичного региона летело более 370 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 64 дрона — на подлете к Москве.
С вечера 11 июля до вечера 12 июля было уничтожено более 300 беспилотников, 45 из них — на подлете к Москве.
С вечера 6 июля до 6:00 7 июля сбили больше 430 БПЛА — это самая крупная попытка атаки за два года. Из них 36 дронов уничтожили на подлете к столице.
4 июля в сторону столичного региона летело больше 200 БПЛА.
22 июня силы ПВО сбили 84 беспилотника.
18 июня на подлете к Москве силы ПВО уничтожили больше 190 беспилотников — это самый большой показатель именно для ближних рубежей.
17 мая ПВО нейтрализовали 81 БПЛА.
7 мая на подлёте к Москве уничтожили 61 беспилотник.
11 марта 2025 года, на подлете к городу сбили 74 дрона.