Ночная атака беспилотников ВСУ на Москву стала одной из крупнейших

Атака БПЛА на Москву и область 18 июля - одна из крупнейших за два года Ночная атака беспилотников ВСУ на Москву стала одной из крупнейших

Москва18 июл Вести.Атака украинских беспилотников на Москву, в ночь на 18 июня, стала одной из самых крупных за два года. Больше дронов прилетело только 6 июля. Так считают в ТАСС, опираясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина.

Вот что известно про разные атаки:

С 20:30 мск 17 июля в ночь на 18 июля 2026 года. По подсчетам ТАСС (на основе данных Собянина), в направлении столичного региона летело более 370 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 64 дрона — на подлете к Москве.

С вечера 11 июля до вечера 12 июля было уничтожено более 300 беспилотников, 45 из них — на подлете к Москве.

С вечера 6 июля до 6:00 7 июля сбили больше 430 БПЛА — это самая крупная попытка атаки за два года. Из них 36 дронов уничтожили на подлете к столице.

4 июля в сторону столичного региона летело больше 200 БПЛА.

22 июня силы ПВО сбили 84 беспилотника.

18 июня на подлете к Москве силы ПВО уничтожили больше 190 беспилотников — это самый большой показатель именно для ближних рубежей.

17 мая ПВО нейтрализовали 81 БПЛА.

7 мая на подлёте к Москве уничтожили 61 беспилотник.

11 марта 2025 года, на подлете к городу сбили 74 дрона.