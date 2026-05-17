ТАСС: атака дронов ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала самой крупной за год

Москва17 мая Вести.Атака украинских беспилотников на Московский регион в ночь на 17 мая стала самой крупной более чем за год. Это следует из подсчетов ТАСС, сделанных на основе сообщений от мэра столицы Сергея Собянина.

С начала суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 81 вражеский дрон над регионом. При этом за минувшие 24 часа были сбиты более 120 БПЛА.

Отмечается, что до этого самой массовой атакой в 2026 году считался налет, совершенный 14 марта. Тогда ВСУ атаковали столичный регион при помощи 65 беспилотников.

Всего над регионами России в ночь на воскресенье сбили 556 дронов ВСУ.