Атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с 11 марта 2025 года ВСУ провели самую массированную атаку БПЛА с 11 марта 2025 года

Москва3 мая Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы в ночь на 3 мая, когда было сбито 334 украинских дрона, стала самой массированной с 11 марта 2025 года, подсчитала ИС "Вести". Тогда средства ПВО нейтрализовали 337 вражеских БПЛА.

Ночью 3 мая российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 334 украинских беспилотника в небе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Новгородской, Псковской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями. Кроме того, дроны ВСУ были сбиты над Московским регионом и Крымом.

В ночь на 11 марта 2025 года, согласно данным Минобороны РФ, силы ПВО нейтрализовали 337 украинских беспилотников. Тогда вражеские БПЛА сбили в небе над 10 областями России. Больше всего дронов ВСУ уничтожили над Курской областью — 126. Также украинские беспилотники были сбиты над территориями Московской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областей.

Также массированные атаки ВСУ на российскую территорию фиксировались 28 мая 2025, когда системы ПВО нейтрализовали 296 украинских дронов. 11 декабря 2025 года было ликвидировано 287 украинских БПЛА. 283 вражеских дрона российские системы противовоздушной обороны сбили в небе над РФ в ночь на 21 марта, а 18 апреля сообщалось о 258 нейтрализованных украинских беспилотников.