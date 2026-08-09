Системы ПВО за день уничтожили 285 дронов ВСУ в небе над РФ Минобороны: системы ПВО сбили за 12 часов 285 украинских дронов над Россией

Москва9 авг Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов воскресенья, 9 августа, перехватили и уничтожили 285 украинских беспилотников в небе над 11 российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Вражеские БПЛА были нейтрализованы в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении российского военного ведомства в мессенджере MAX

Украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями. Кроме того, российские ПВО уничтожили дроны ВСУ над территориями Московского региона, Республики Башкортостан и Крыма.

За ночь с 8 на 9 августа ПВО нейтрализовала 153 украинских БПЛА над территорией России. Вражеские дроны были уничтожены в небе над 18 регионами страны, а также над акваторией Азовского и Черного морей.