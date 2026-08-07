Системы ПВО за 12 часов сбили 75 украинских БПЛА в небе над Россией Минобороны: системы ПВО за 12 часов уничтожили 75 дронов ВСУ над Россией

Москва7 авг Вести.Средства противовоздушной обороны в течение пятницы, 7 августа, перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нейтрализованы в период с 08.00 до 20.00. Все сбитые украинские беспилотники были самолетного типа, указали в российском военном ведомстве.

В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX

Украинские дроны были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями. Кроме того, вражеские беспилотники били над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь с 6 на 7 августа российские системы ПВО сбили 203 беспилотника ВСУ. Украинские дроны были нейтрализованы в небе над 18-ю регионами страны, а также над акваторией Черного моря.